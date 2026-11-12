NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Nordson-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Nordson-Anteile 225.11 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.442 Nordson-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’462.53 USD, da sich der Wert eines Nordson-Anteils am 11.11.2026 auf 329.23 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +46.25 Prozent.

Nordson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch