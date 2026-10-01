Nordson Aktie 957336 / US6556631025
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnendes Nordson-Investment?
|
01.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Nordson-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Nordson-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Nordson-Aktie letztlich bei 99.63 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.037 Nordson-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.09.2026 3’290.68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 327.85 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +229.07 Prozent.
Der Börsenwert von Nordson belief sich jüngst auf 18.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nordson Corp.
Analysen zu Nordson Corp.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor wenig bewegtem Start -- DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen fallen - kein Handel in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss kaum verändert erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.