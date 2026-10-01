NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Nordson-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Nordson-Aktie letztlich bei 99.63 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.037 Nordson-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.09.2026 3’290.68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 327.85 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +229.07 Prozent.

Der Börsenwert von Nordson belief sich jüngst auf 18.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch