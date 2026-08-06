NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde die Nordson-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 90.39 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 110.632 Nordson-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 34’369.95 USD, da sich der Wert eines Nordson-Anteils am 05.08.2026 auf 310.67 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 243.70 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Nordson belief sich zuletzt auf 17.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch