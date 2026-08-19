Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003
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19.08.2026 10:02:14
NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Nissan Motor gewesen.
Nissan Motor-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs der Nissan Motor-Anteile betrug an diesem Tag 565.70 JPY. Wer vor 5 Jahren 10’000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hat, hat nun 17.677 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’891.82 JPY, da sich der Wert einer Nissan Motor-Aktie am 18.08.2026 auf 333.30 JPY belief. Damit hätte sich das Investment um 41.08 Prozent verkleinert.
Am Markt war Nissan Motor jüngst 1.15 Bio. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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