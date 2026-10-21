NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nissan Motor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse TOKIO Handel mit Nissan Motor-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Nissan Motor-Aktie bei 1’018.00 JPY. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9.823 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 20.10.2026 2’746.56 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 279.60 JPY belief. Aus 10’000 JPY wurden somit 2’746.56 JPY, was einer negativen Performance von 72.53 Prozent entspricht.

Nissan Motor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 978.27 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch