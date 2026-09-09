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Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003

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Performance im Blick 09.09.2026 10:02:26

NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nissan Motor von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Nissan Motor eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Nissan Motor
1.72 EUR 1.87%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nissan Motor-Papier via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 623.50 JPY. Hätte ein Anleger 10’000 JPY zu diesem Zeitpunkt in die Nissan Motor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16.038 Nissan Motor-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 302.50 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’851.64 JPY wert. Das entspricht einem Schwund von 51.48 Prozent.

Nissan Motor wurde am Markt mit 1.11 Bio. JPY bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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