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Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003

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Investmentbeispiel 14.10.2026 10:03:12

NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nissan Motor von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Nissan Motor-Einstiegs gewesen.

Nissan Motor
1.53 EUR -3.89%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nissan Motor-Aktie via Börse TOKIO ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Nissan Motor-Aktie an diesem Tag 580.40 JPY wert. Hätte ein Anleger 1’000 JPY zu diesem Zeitpunkt in die Nissan Motor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.723 Nissan Motor-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 283.70 JPY gerechnet, wäre die Investition nun 488.80 JPY wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51.12 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Nissan Motor belief sich zuletzt auf 992.32 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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