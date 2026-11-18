Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Nissan Motor-Aktie via Börse TOKIO ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Nissan Motor-Aktie an diesem Tag 1’038.50 JPY wert. Hätte ein Anleger 100 JPY zu diesem Zeitpunkt in die Nissan Motor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.096 Nissan Motor-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 263.00 JPY gerechnet, wäre die Investition nun 25.32 JPY wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74.68 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Nissan Motor belief sich zuletzt auf 943.47 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch