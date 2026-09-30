NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nissan Motor-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurden Nissan Motor-Anteile an der Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs des Nissan Motor-Papiers betrug an diesem Tag 363.80 JPY. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 27.488 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.09.2026 8’161.08 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 296.90 JPY belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18.39 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Nissan Motor einen Börsenwert von 1.06 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch