NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nice Systems von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Nice Systems-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Nice Systems-Anteile betrug an diesem Tag 143.19 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Nice Systems-Aktie investierten, hätten nun 0.698 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Nice Systems-Papiers auf 106.69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74.51 USD wert. Damit wäre die Investition 25.49 Prozent weniger wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch