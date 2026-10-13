NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nice Systems von vor einem Jahr verloren

Die Nice Systems-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nice Systems-Anteile an diesem Tag 132.00 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die Nice Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.576 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 115.04 USD gerechnet, wäre die Investition nun 871.52 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 12.85 Prozent eingebüsst.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch