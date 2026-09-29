NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nice Systems von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nice Systems-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Nice Systems-Aktie bei 280.65 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Nice Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 35.632 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Nice Systems-Papiers auf 109.09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’887.05 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 3’887.05 USD, was einer negativen Performance von 61.13 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch