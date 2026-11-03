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03.11.2026 10:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nice Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Nice Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Nice Systems-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Nice Systems-Anteile an diesem Tag 64.49 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Nice Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15.506 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Nice Systems-Aktie auf 112.39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’742.75 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 74.28 Prozent gesteigert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
Analysen zu Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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