NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nice Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Nice Systems-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Nice Systems-Anteile an diesem Tag 64.49 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Nice Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15.506 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Nice Systems-Aktie auf 112.39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’742.75 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 74.28 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch