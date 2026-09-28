NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nexstar Media Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Nexstar Media Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Nexstar Media Group-Papier an diesem Tag 55.12 USD wert. Bei einem Nexstar Media Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.814 Nexstar Media Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 162.10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 294.09 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 194.09 Prozent.

Am Markt war Nexstar Media Group jüngst 4.99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch