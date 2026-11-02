NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurde das Nexstar Media Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 195.73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 51.091 Nexstar Media Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nexstar Media Group-Aktie auf 171.44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’759.00 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 12.41 Prozent verringert.

Der Nexstar Media Group-Wert an der Börse wurde auf 5.29 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch