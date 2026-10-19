NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nexstar Media Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Nexstar Media Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Nexstar Media Group-Papier bei 151.61 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.660 Nexstar Media Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Nexstar Media Group-Papiers auf 164.59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108.56 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 108.56 USD, was einer positiven Performance von 8.56 Prozent entspricht.

Der Nexstar Media Group-Wert an der Börse wurde auf 5.07 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch