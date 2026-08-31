NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nexstar Media Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Nexstar Media Group-Aktie statt. Zum Handelsende standen Nexstar Media Group-Anteile an diesem Tag bei 52.72 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Nexstar Media Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 189.681 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nexstar Media Group-Papiers auf 183.32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34’772.38 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 247.72 Prozent angewachsen.

Nexstar Media Group wurde am Markt mit 5.65 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch