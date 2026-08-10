Nexstar Media Group Aktie 1446707 / US65336K1034
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Nexstar Media Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 10.08.2025 wurden Nexstar Media Group-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Nexstar Media Group-Papier letztlich bei 186.80 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nexstar Media Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 53.533 Nexstar Media Group-Anteilen. Die gehaltenen Nexstar Media Group-Anteile wären am 07.08.2026 10’373.66 USD wert, da der Schlussstand 193.78 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 3.74 Prozent vermehrt.
Nexstar Media Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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