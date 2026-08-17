NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Nexstar Media Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 157.73 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.634 Nexstar Media Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Nexstar Media Group-Papiere wären am 14.08.2026 120.19 USD wert, da der Schlussstand 189.57 USD betrug. Mit einer Performance von +20.19 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Nexstar Media Group zuletzt 5.84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch