NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Neurocrine Biosciences-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 23.10.2021 wurden Neurocrine Biosciences-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 103.54 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie investierten, hätten nun 9.658 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 143.29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’383.91 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38.39 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Neurocrine Biosciences belief sich zuletzt auf 14.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch