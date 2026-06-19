NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Neurocrine Biosciences-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 127.31 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.855 Neurocrine Biosciences-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.06.2026 auf 158.29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’243.34 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 24.33 Prozent vermehrt.

Neurocrine Biosciences war somit zuletzt am Markt 16.01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch