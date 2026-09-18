Neurocrine Biosciences Aktie 149044 / US64125C1099
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18.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Neurocrine Biosciences gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Neurocrine Biosciences-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 111.97 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 89.310 Neurocrine Biosciences-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (151.83 USD), wäre die Investition nun 13’559.88 USD wert. Damit wäre die Investition um 35.60 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Neurocrine Biosciences zuletzt 15.17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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