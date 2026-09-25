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Neurocrine Biosciences Aktie 149044 / US64125C1099

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Hochrechnung 25.09.2026 16:02:27

NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Neurocrine Biosciences-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Neurocrine Biosciences-Aktien gewesen.

Neurocrine Biosciences
113.61 CHF -1.35%
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Vor 5 Jahren wurde das Neurocrine Biosciences-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Neurocrine Biosciences-Papier 94.99 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.053 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 146.27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 138.94 USD belief. Damit wäre die Investition 46.27 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Neurocrine Biosciences belief sich zuletzt auf 14.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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