NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Neurocrine Biosciences-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 13.11.2023 wurde das Neurocrine Biosciences-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 110.25 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Neurocrine Biosciences-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.070 Neurocrine Biosciences-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’536.51 USD, da sich der Wert eines Neurocrine Biosciences-Papiers am 12.11.2026 auf 169.40 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 53.65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Neurocrine Biosciences belief sich zuletzt auf 17.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch