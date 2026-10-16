NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Neurocrine Biosciences-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Neurocrine Biosciences-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 113.60 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert, befänden sich nun 0.880 Neurocrine Biosciences-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 120.55 USD, da sich der Wert eines Neurocrine Biosciences-Anteils am 15.10.2026 auf 136.95 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20.55 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Neurocrine Biosciences einen Börsenwert von 13.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch