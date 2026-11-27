Vor 10 Jahren wurde die Neurocrine Biosciences-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Neurocrine Biosciences-Anteile bei 51.06 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.958 Neurocrine Biosciences-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 166.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 325.11 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 225.11 Prozent zugenommen.

Neurocrine Biosciences wurde am Markt mit 16.76 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch