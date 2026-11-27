Vor 10 Jahren wurden NetScout Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 32.40 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NetScout Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3.086 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99.75 USD, da sich der Wert eines NetScout Systems-Anteils am 25.11.2026 auf 32.32 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 0.25 Prozent verkleinert.

NetScout Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch