NetScout Systems Aktie 847783 / US64115T1043
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18.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier NetScout Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NetScout Systems-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in NetScout Systems-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem NetScout Systems-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28.01 USD. Bei einem NetScout Systems-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 357.015 NetScout Systems-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 39.27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’019.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40.20 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von NetScout Systems bezifferte sich zuletzt auf 2.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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