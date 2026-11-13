NASDAQ Composite Index-Papier NetScout Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in NetScout Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 13.11.2023 wurde das NetScout Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der NetScout Systems-Aktie betrug an diesem Tag 20.10 USD. Bei einem NetScout Systems-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 49.751 NetScout Systems-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’619.40 USD, da sich der Wert einer NetScout Systems-Aktie am 12.11.2026 auf 32.55 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 61.94 Prozent gleich.

Insgesamt war NetScout Systems zuletzt 2.32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch