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NetScout Systems Aktie 847783 / US64115T1043

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Langfristige Investition 07.08.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Papier NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NetScout Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in NetScout Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

NetScout Systems
31.57 CHF -5.07%
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem NetScout Systems-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 27.93 USD. Bei einem NetScout Systems-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 358.038 NetScout Systems-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (40.13 USD), wäre die Investition nun 14’368.06 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 43.68 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für NetScout Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 2.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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