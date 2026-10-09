NASDAQ Composite Index-Papier NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NetScout Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem NetScout Systems-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 26.51 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die NetScout Systems-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 377.216 NetScout Systems-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 39.30 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14’824.59 USD wert. Mit einer Performance von +48.25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von NetScout Systems belief sich zuletzt auf 2.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch