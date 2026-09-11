NetScout Systems Aktie 847783 / US64115T1043
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|NetScout Systems-Performance im Blick
|
11.09.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NetScout Systems von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen NetScout Systems-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden NetScout Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die NetScout Systems-Anteile bei 25.80 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das NetScout Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 38.760 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 37.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’451.16 USD wert. Mit einer Performance von +45.12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
NetScout Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu NetScout Systems Inc.
Analysen zu NetScout Systems Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.