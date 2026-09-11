NASDAQ Composite Index-Papier NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NetScout Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden NetScout Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die NetScout Systems-Anteile bei 25.80 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das NetScout Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 38.760 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 37.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’451.16 USD wert. Mit einer Performance von +45.12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

NetScout Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch