NASDAQ Composite Index-Papier NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte eine NETGEAR-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

NETGEAR-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die NETGEAR-Anteile bei 34.79 USD. Bei einem NETGEAR-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 287.439 NETGEAR-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des NETGEAR-Papiers auf 22.12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’358.15 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 36.42 Prozent eingebüsst.

NETGEAR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 617.75 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch