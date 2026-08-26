NASDAQ Composite Index-Papier NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte ein NETGEAR-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem NETGEAR-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 35.71 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.800 NETGEAR-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 59.89 USD, da sich der Wert eines NETGEAR-Anteils am 25.08.2026 auf 21.39 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 40.11 Prozent.

Zuletzt ergab sich für NETGEAR eine Börsenbewertung in Höhe von 562.38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch