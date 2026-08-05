NETGEAR Aktie 1134041 / US64111Q1040
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier NETGEAR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NETGEAR von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NETGEAR-Aktie gebracht.
Das NETGEAR-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die NETGEAR-Aktie an diesem Tag 23.94 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die NETGEAR-Aktie investierten, hätten nun 4.177 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des NETGEAR-Papiers auf 24.56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102.59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2.59 Prozent.
Der Börsenwert von NETGEAR belief sich jüngst auf 648.24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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