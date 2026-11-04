NASDAQ Composite Index-Papier NETGEAR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NETGEAR von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der NETGEAR-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die NETGEAR-Aktie bei 12.85 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 77.821 NETGEAR-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’698.05 USD, da sich der Wert eines NETGEAR-Papiers am 03.11.2026 auf 21.82 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 69.81 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von NETGEAR belief sich zuletzt auf 605.98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch