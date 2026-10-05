Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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|Rentable Netflix-Investition?
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Netflix eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Netflix-Aktie statt. Der Schlusskurs des Netflix-Papiers betrug an diesem Tag 63.48 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Netflix-Aktie investierten, hätten nun 1.575 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (67.06 USD), wäre die Investition nun 105.64 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5.64 Prozent vermehrt.
Der Netflix-Wert an der Börse wurde auf 279.51 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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