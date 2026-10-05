NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Netflix-Aktie statt. Der Schlusskurs des Netflix-Papiers betrug an diesem Tag 63.48 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Netflix-Aktie investierten, hätten nun 1.575 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (67.06 USD), wäre die Investition nun 105.64 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5.64 Prozent vermehrt.

Der Netflix-Wert an der Börse wurde auf 279.51 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch