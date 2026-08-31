NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Netflix-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 43.37 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23.058 Netflix-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’884.34 USD, da sich der Wert einer Netflix-Aktie am 28.08.2026 auf 81.72 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 88.43 Prozent.

Der Börsenwert von Netflix belief sich zuletzt auf 340.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch