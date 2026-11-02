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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetApp von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NetApp-Aktie Investoren gebracht.
Am 02.11.2016 wurde die NetApp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das NetApp-Papier an diesem Tag 32.42 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetApp-Aktie investiert, befänden sich nun 308.452 NetApp-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 61’437.38 USD, da sich der Wert eines NetApp-Papiers am 30.10.2026 auf 199.18 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 514.37 Prozent zugenommen.
NetApp wurde am Markt mit 39.19 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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