NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetApp von vor 10 Jahren verdient

Am 02.11.2016 wurde die NetApp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das NetApp-Papier an diesem Tag 32.42 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetApp-Aktie investiert, befänden sich nun 308.452 NetApp-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 61’437.38 USD, da sich der Wert eines NetApp-Papiers am 30.10.2026 auf 199.18 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 514.37 Prozent zugenommen.

NetApp wurde am Markt mit 39.19 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch