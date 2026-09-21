NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
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21.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen NetApp-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der NetApp-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 75.90 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die NetApp-Aktie investiert hat, hat nun 131.752 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2026 26’059.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 197.79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 160.59 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte NetApp einen Börsenwert von 38.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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