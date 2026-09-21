Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’970 1.3%  SPI 19’775 1.3%  Dow 51’901 0.4%  DAX 25’557 1.0%  Euro 0.9421 -0.2%  EStoxx50 6’306 1.1%  Gold 4’341 -0.9%  Bitcoin 70’394 5.4%  Dollar 0.8209 -0.2%  Öl 100.1 -3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998On113454047Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Chemie-Expansion: BASF blickt auf Standort Indien - Aktie in Grün
Leonteq-Aktie tiefer: Aktionäre genehmigen Rückkauf und wählen neuen Präsidenten
Vor Infomaniak-Börsengang: CEO schliesst Kapitalerhöhung nach Börsengang nicht aus
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Suche...
ETF Sparplan

NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NetApp-Performance 21.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen NetApp-Investment verdienen können.

NetApp
162.92 CHF 1.83%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der NetApp-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 75.90 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die NetApp-Aktie investiert hat, hat nun 131.752 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2026 26’059.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 197.79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 160.59 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte NetApp einen Börsenwert von 38.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NetApp Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten