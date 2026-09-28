NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der NetApp-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 91.81 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die NetApp-Aktie investiert hat, hat nun 1.089 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des NetApp-Papiers auf 201.15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 219.09 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 219.09 USD entspricht einer Performance von +119.09 Prozent.

Zuletzt ergab sich für NetApp eine Börsenbewertung in Höhe von 39.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch