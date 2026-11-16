NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der NetApp-Aktie statt. Diesen Tag beendete die NetApp-Aktie bei 76.79 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die NetApp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13.023 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 2’361.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 181.37 USD belief. Das entspricht einem Plus von 136.19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NetApp belief sich zuletzt auf 35.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch