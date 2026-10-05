NASDAQ Composite Index-Papier NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 10 Jahren eingefahren

NetApp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen NetApp-Anteile an diesem Tag bei 34.94 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das NetApp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 28.620 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 6’475.96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 226.27 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 547.60 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von NetApp betrug jüngst 44.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch