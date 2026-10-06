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Net 1 Ueps Technologies Aktie 2172492 / US64107N2062

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Net 1 Ueps Technologies-Investition im Blick 06.10.2026 16:02:17

NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Net 1 Ueps Technologies-Investment verlieren können.

Net 1 Ueps Technologies
4.18 EUR 1.95%
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Net 1 Ueps Technologies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Net 1 Ueps Technologies-Anteile an diesem Tag 4.64 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investierten, hätten nun 215.517 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 987.07 USD, da sich der Wert einer Net 1 Ueps Technologies-Aktie am 05.10.2026 auf 4.58 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1.29 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Net 1 Ueps Technologies belief sich zuletzt auf 393.53 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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