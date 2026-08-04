Net 1 Ueps Technologies Aktie 2172492 / US64107N2062
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühes Investment
|
04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Net 1 Ueps Technologies gewesen.
Am 04.08.2023 wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Net 1 Ueps Technologies-Papier bei 3.52 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 284.091 Net 1 Ueps Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’326.70 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Anteils am 03.08.2026 auf 4.67 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32.67 Prozent angewachsen.
Net 1 Ueps Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 396.90 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Net 1 Ueps Technologies Inc.
Analysen zu Net 1 Ueps Technologies Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.