NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren verdient

Am 04.08.2023 wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Net 1 Ueps Technologies-Papier bei 3.52 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 284.091 Net 1 Ueps Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’326.70 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Anteils am 03.08.2026 auf 4.67 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32.67 Prozent angewachsen.

Net 1 Ueps Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 396.90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch