NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Net 1 Ueps Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Net 1 Ueps Technologies-Papier an diesem Tag bei 9.12 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 109.649 Net 1 Ueps Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 4.16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 456.14 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 54.39 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Net 1 Ueps Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 367.20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch