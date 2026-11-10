NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Net 1 Ueps Technologies-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Net 1 Ueps Technologies-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Net 1 Ueps Technologies-Papier bei 10.74 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Net 1 Ueps Technologies-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.311 Net 1 Ueps Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 32.22 USD, da sich der Wert einer Net 1 Ueps Technologies-Aktie am 09.11.2026 auf 3.46 USD belief. Damit wäre die Investition um 67.78 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Net 1 Ueps Technologies eine Marktkapitalisierung von 302.96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch