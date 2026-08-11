Net 1 Ueps Technologies Aktie 2172492 / US64107N2062
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Net 1 Ueps Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4.35 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Net 1 Ueps Technologies-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2’298.851 Net 1 Ueps Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’781.61 USD, da sich der Wert einer Net 1 Ueps Technologies-Aktie am 10.08.2026 auf 4.69 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +7.82 Prozent.
Net 1 Ueps Technologies war somit zuletzt am Markt 419.76 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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