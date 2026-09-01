Net 1 Ueps Technologies Aktie 2172492 / US64107N2062
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Net 1 Ueps Technologies-Investment gewesen.
Die Net 1 Ueps Technologies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3.80 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 2’631.579 Net 1 Ueps Technologies-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’000.00 USD, da sich der Wert eines Net 1 Ueps Technologies-Papiers am 31.08.2026 auf 4.56 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 12’000.00 USD, was einer positiven Performance von 20.00 Prozent entspricht.
Net 1 Ueps Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 395.56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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