Net 1 Ueps Technologies Aktie 2172492 / US64107N2062
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29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Net 1 Ueps Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Net 1 Ueps Technologies-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3.90 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Net 1 Ueps Technologies-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25.641 Net 1 Ueps Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4.17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106.92 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6.92 Prozent.
Net 1 Ueps Technologies wurde am Markt mit 358.05 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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